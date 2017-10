Dødt løp i topp og tett i bunn





Nest Sotra leder dermed avdelingen på bedre målforskjell enn Notodden, som vant 3-1 borte mot Vidar, mens Bryne hviler to poeng bak tetduoen to runder før slutt. Nest møter tabelljumbo Byåsen til helga, mens Notodden tar i mot nettopp Vindbjart hjemme i Telemark.

Vinneren rykker rett opp, mens toeren skal ut i play off om en plass på nivå 2.





Vindbjarts ene poeng sørger for at de ligger i ryggen på Odd2 i kampen om å berge seg i avdelinga.

Nest Sotra burde nemlig ha avgjort bortekampen mot Vindbjart før pause. Et tidlig mål fra Alexander Dang, hans mål nummer 21 for året forøvrig, gav tetlaget en drømmeåpning. De neste 40 minuttene brant Dang straffespark og Nest Sotra traff tverrligger. Etter pause ble Nest Sotra straffa på et perletreff av et frispark fra Christian Follerås. Dermed 1-1 slutt i sør. Det skal også innrømmes at Vindbjart hadde sine sjanser, og uavgjort var totalt sett ikke helt ufortjent når straffesparket ble svidd.