Dødt løp - men Brattvåg stor opprykksfavoritt





Brattvåg har så god målforskjell ift Lysekloster at den nesten teller et poeng i seg selv, men tre kamper skal altså spilles før vinneren er klar. Trolig er det ikke rom for et eneste feilsteg fra noen av duellantene.





Brattvåg har Brann2 borte lørdag, og hva kommer på banen der fra hjemmelagets side? Etter det skal et desperat Haugesund2 til Brattvåg, før et like poenghungrig mannskap Os venter i siste runde i nabokommunen til Bergen.





Lysekloster har i utgangspunktet ingen lettere vei hjem. Varegg (b), Sotra (h) og Brann2 (b) er hindrene som alle må ned om det skal gå veien.





Spillselskapet Coolbet byr 1.50 på Brattvåg-opprykk, mens Lysekloster får småfristende 2.48 hengt opp bak seg på tavla.





I bunn er det ventet stor dramatikk når Os møter Haugesund2 lørdag. Hjemmelaget må vinne den kampen, og har anledning til å putte på eliteseriespillere i landslagspausen.

Fra før er det klart at AaFK2 er ferdige, mens Fjøra matematisk er så godt som nede allerede.





Stord har en tøff bortekamp mot Sotra lørdag, men deretter kan det løse seg med Brann2 (h) og Haugesund2 (b). Trolig blir det for lang vei fram.

Haugesund2 har altså nøkkelkamp mot Os lørdag, og det er en must win - game. Solid høstform med 11/15 poeng siste fem kamper - og trolig får Os det tøft. Det får også Haugesund2 borte mot Brattvåg, før det kan bli nok en ny må vinne kamp når Stord kommer på besøk i siste serierunde.





Os har Haugesund2 (b), AaFK2 (b) og Brattvåg (h)

Førde har vært et svært positivt innslag etter sommerferien, og skal møte Spjelkavik (b), Fjøra (h) og Varegg (b) i avslutningen. Berger trolig plassen kontrollert.

Det samme gjør trolig Spjelkavik, som står igjen med Førde (h), Herd (b) og AaFK2 (h)





Dette nedrykksracet har neppe målstrek før i siste serierunde, men Os har på papiret den tøffeste utgangen. Kan 1.90 være et vinnerspill på at naboen til Lysekloster rykker ned?





1 Brattvåg 23 47 2 Lysekloster 23 47 3 Fyllingsdalen 23 38 4 Sotra 23 38 5 Herd 23 36 6 Varegg 23 34 7 Spjelkavik 23 31 8 Brann 2 23 30 9 Førde 23 30 10 Os 23 28 11 Haugesund 2 23 26 12 Stord 23 24 13 Fjøra 23 20 14 Aalesund 2 23 16

Det er som ventet Brattvåg og Lysekloster som skal gjøre opp om opprykket fra avdeling 4. Os-mannskapet var forhåndsfavoritter lenge, men så begynte Brattvåg å hente spillere i vinter, og ved seriestart var de gule og blå faktisk spilt ned som favoritter hos alle spillselskap med sesongspill i 3. divisjon.