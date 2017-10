Dommen som kan avgjøre opp- og nedrykk

Lyn brukte Oskar Hansen i 3-2 seieren mot Ready 17. september. Hansen kom fra Follo i sommer, og hadde da med seg et gult kort fra PostNord-ligaen. Etter sommeren fikk Hansen dratt opp sitt andre gule kort i Lyn-drakta borte mot Valdres 9. september. Dermed skulle Hansen etter reglementet ha sona karantene for 3 gule kort i Ready-kampen.





I etterkant skal en annen klubb i avdelingen ha lagt inn protest til NFF, og det er denne flere klubber i topp- og bunnstrid avventer utfallet av. En mulig straffereaksjon er at Ready får poenga, noe som vil være svært kjærkomment i nedrykksstriden. Lyn kan også "bare" miste poenga og få bot i tillegg uten at de blir tilskrevet Ready. Det virker uansett klart at en straffereaksjon må komme.





Lyn vil uansett sitte i førersetet inn i den 25. serierunden, men vil få Stabæk2 og Eidsvold TF ubehagelig nær. De to møtes lørdag. Så spørs det hvor mye gratis Frigg er villig til å gi ved dørene når Lyn banker på.





Nedrykkssona er meget tett, der Lillehammer i øyeblikket sitter med svarteper på 11. plass. Hjemmekampen mot Gjøvik-Lyn er et oppgjør ingen av laga har råd til å tape.

Lokomotiv Oslo møter fortapte Raufoss2, og kan sikre seg spill på nivå4 i 2018 med seier.

Tøffere er oppgaven til utsatte Ready, som skal teste ut om Korsvoll er helt ferdigspilt for sesongen.





Runden ellers:

Redalen-Flisa

Tynset-Valdres