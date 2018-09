Egersund utfordrer om opprykk





- Det tetter seg til rundt nedrykksstreken på nytt.

- I toppen skal både Hødd og Skeid holde øye med form-lokomotivet Egersund, som dundrer på bakfra sammen med Arendal.





Egersund kontrollerte hjemmekampen mot formsterke Brattvåg fra start til slutt. Et tidlig ledermål fra Mathias Perttamo var en perfekt start, men Egersunds prestasjon totalt sett var svært overbevisende mot et lag med fire strake seire i ryggen. Egersund har kun et tap siste 10 kamper, og det kom hjemme mot et forsterka VIF2.





Veldig papir-sterkt var ikke det mannskapet VIF2 mønstra hjemme mot Hødd, men det svært unge Oslo-laget fikk like vell med seg 1-1 mot topplaget. Dog massiv forskjell fra den elleveren VIF2 sendte til Brattvåg sist serierunde, der hele innbytterbenken fra Eliteserien var med på turen. Hjemme på Intility var bare toppscorer Sander Werni med mot Hødd. Poeng ble det uansett.





Skeid takket og bukket for Hødds gavepakke på Oslo øst, og Tom Nordlies menn vant 3-1 borte mot tabelljumbo Vard Haugesund. Igjen var David Tavakoli og Mesut Can å finne på scoringslista.





I motsatt ende av tabellen ser det ut til at Vard og Vidar vil få trøbbel med å berge plassen, men det er knallhard kamp om å styre unna den siste plassen ned i 3. divisjon.





KFUM er blyloddet på tabellen, der Oslo-guttene står med to poeng på de seks første kampene etter ferien. Faktisk har man gått fra tetstrid til å måtte passe seg for nedrykksstreken.

Heller ikke vårens store overraskelseslag Kjelsås har fått noen god start på høsten. Fire poeng siste seks kamper er fasit.

Motsatt er det for Arendal, som har radet opp fem strake seire. Faktisk har en av forhåndsfavorittene til opprykk høstet 16 av 18 mulige poeng etter sommerferien.





Resultat serierunde 17:

Egersund-Brattvåg 3-0

VIF2-Hødd 1-1

Vard-Skeid 1-3

Bryne-Vidar 2-1

KFUM-Arendal 0-2

Nardo-Kjelsås 3-1

Stjørdals Blink-Fløy 3-2













Tabell:





1 Skeid Fotball 17 35 2 Hødd 17 35 3 Egersunds 17 29 4 Arendal 17 29 5 Kjelsås 17 26 6 Bryne 17 26 7 KFUM 17 24 8 Brattvåg 17 22 9 Nardo 17 21 10 Fløy-Flekkerøy 17 20 11 Vålerenga 2 17 19 12 Stjørdals-Blink 17 19 13 Vidar 17 15 14 Vard Haugesund 17 8

Konklusjonene etter serierunde 17 i 2. divisjon avdeling 2 ble følgende: