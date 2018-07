Eidsvold uten svakhetstegn





Kvik Halden fortsetter å rade opp, og vant denne gang 3-0 mot Vestfossen. Lørenskog vant kontrollert 2-0 borte mot Selbak.





Vårsesongen rundes av til helgen.





Serierunde 13:





Skedsmo - Gjelleråsen 6-3

Kvik Halden-Vestfossen 3-0

Eidsvold-Bjørnevatn 4-0

Selbak-Bjørnevatn 0-2

Valdres-Østsiden 3-0

Kråkerøy-LSK2 2-0

Strømsgodset2-Skjetten tirsdag





Tabell:





Eidsvold starta med toppscorer Thierry Dabove på benken, og tabell-lederen må forberede seg på en opprykksjakt uten toppscoreren. Han reiser til Raufoss før høstsesongen, og Eidsvold runder av vårsesongen mot tabelljumbo Selbak i siste kamp før pause. I helga ble Bjørnevatn et nummer for små på Myhrer, og 4-0 var ikke et mål for lite.