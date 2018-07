Eliteserie-interesse rundt spiss

Det er lokalavisen Nordre som omtaler saken. Den lokale spissen Leine har kontrakt med Brattvåg ut sesongen, og kan i prinsippet forhandle med den klubb han vil om neste sesong. Etter det avisa erfarer er det de siste ukene kommet flere klubber på banen, men de ønsker gjerne først å se 19-åringen på prøvespill. Så langt er ingen telefoner kommet til sportssjef Per Gidlund, og prøvespill er ikke aktuelt å sende spillere på slik tabellsituasjonen er for Brattvåg.





- Om noen klubber kommer med et konkret tilbud, må vi selvsagt ta stilling til det. Inntil da trenger vi alle spillerene vi har inn mot en svært viktig start på høstsesongen, sier sportssjef Per Gidlund.





Imponerte

Under bortekampen mot Fløy skal det ha vært flere klubber representert på Arkicon Arena utenfor Kristansand, der Brattvåg vant hele 5-1 mot Fløy. Der scoret Håkon Leine to mål, og kraftspissen fikk virkelig vist seg fram fra si beste side. Utenom den kampen har klubber i Eliteserien, OBOS og en toppklubb i 2. divisjon meldt sin interesse.





Leine har ALOTO Sports Agency som agent. I følge hjemmesida signerte spissen avtale i midten av juni med agent Sam Karami.





Han kan fortelle til Nordre at interessen er stor rundt 19-åringen.





- Det er en spennende spisstype, fordi han er rask og stor i tillegg til å være en klinisk avslutter. Håkon er fortsatt BIL-spiller. Han er innstilt på å gjøre en sterk sesong for Brattvåg for å holde de oppe i divisjonen. At klubber viser interesse bryr han seg ikke om. Eneste han tenker på er å gjøre en god jobb for Brattvåg, sier agent Sam Karami i ALOTO Sports Agency.





God utvikling

Håkon Leine er BIL- toppscorer med fem mål i serien inn til sommerferien. Han kom til Brattvåg foran 2015-sesongen, men allerede i 2016 så man at unggutten hadde tatt store steg. Han var løpemaskinen i Brattvåg sitt cupeventyr den sesongen. I fjor kom gjennombruddet i 3. divisjon, der Leine scoret åtte mål. Det var nest mest, der Torbjørn Grytten sto for 22 i opprykkssesongen.





Leine er en av seks Brattvåg-spillere som ender sin kontrakt i år. I tillegg er trenerteam og sportssjef også på utgående kontrakt. Sist spiller Brattvåg sendtte til Eliteserien, var da AaFK hentet Carl Björk foran 2015-sesongen.





En annen BIL-spiss som trolig mister de første kampene av høstsesongen er Torbjørn Grytten. Det er ventet han starter forsiktig å trene med resten av laget onsdag etter ferien. Trolig vil Grytten trenge noen uker på å restituere seg etter skade, og Vard Haugesund-kampen 5. august kan bli første kamp den kjappe spissen får meg seg etter sommerferien.





Postivt for Brattvåg er det å ha Simon Tomren tilbake. Kaptein fra 2016-sesongen mistet hele 2017 med skade, og er nå tilbake i trening etter 14 måneder på sidelinja. Midtbanespilleren er aktuell for troppen mot Nardo 21. juli.