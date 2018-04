Eliteseriespiller tok 3. divisjon med storm





For by-kollega Pors startet sesongen trått. Den gamle Odd- og Pors-helten Brede Halvorsen er trener i Tommy Svindals sykefravær, og han måtte se sine utvalgte noe overraskende tape 1-2 borte mot nyopprykkede Egersund2. Trener-veteran Halvorsen er vikar fram til sommeren i første omgang, og jobber fortsatt med å øke både kvalitet og kvantitet i en noe tynn Pors-stall.

Øvrige resultat:

FK Tønsberg-Vindbjart 0-1 (Vindbjart best etter pause på en middels dag, vinnermål etter straffespark) Donn-Åssiden 5-2 Ørn Horten - Staal 1-1 Sola-Halsen 0-2

Sandefjord2 møter Start2 mandag.

For alle detaljer se fotball.no

https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/hjem/?fiksId=158517

Den tidligere tysklandsproffen var aktuell som "krise-løsning" på spissplass for Odd før sesongstart. Telemarkingene følger muligens godt med, for måla renner ikke akkurat inn i eliteserien innledningsvis for Odd.

Sist sesongs kretsmestere i 4. divisjon Telemark har satt en topp 6- plassering som sitt hårete mål for sesongen i 3. divisjon. Madla var ikke i nærheten i Porsgrunn søndag, der muskelbunten Occean som ventet tok grådig for seg i duellene. I tillegg satte 36-åringen inn 3-0 målet, som også ble sluttresultatet. Canadieren med kone fra Skien og tung fotball-cv, kunne ha scoret et mål til, men satte da ballen over fra kloss hold.