Ellevill Bjørnevatn-jubel på overtid





Ellers var runde 2 målrik i avdeling 2, der Valdres, Eidsvoll, Lørenskog og Lillestrøm2 holder fram uten poengtap.





Nyopprykka Gjelleråsen ledet 3-0 hjemme mot Østsiden, men ble hentet opp til 3-3 i sluttminuttene.





Strømsgodset2 leda 3-1 til pause, men Lørenskog gikk på opphenting de siste 45 minutta til seier 4-3.





Ellers gikk opprykksfavoritten Kvik Halden på en 0-2 smell hjemme mot LSK2. A-lagsmannen Gary Martin senka hjemmelaget på egenhånd med et mål i hver omgang.





Øvrige resultat:

Kråkerøy-Eidsvold 2-3

Valdres - Skjetten 5-1

Skedsmo-Vestfossen 1-2





Tabell:











I Østfold møtte de to nyopprykkede laga Selbak og Bjørnevatn, og hjemmelaget var på vei mot tre poeng. Med ledelse 2-1 inn i sluttminutta, bestemte gjestene fra Finnmark seg for å ta grep. På overtid satte Giedrius Tomkevicius vinnermålet for Bjørnevatn.