En tidlig tet-trio





Walid Idrissi er på sporet av 2018-takter og sto for begge måla.





Åsane er avdelingens opprykksfavoritt, og viste hvorfor i Narvik. Der fikk Mjølner 5-1 av gjestene fra Bergen. Den tidligere Brann-junioren Håkon Lorentzen sto for to av målene, og deler toppscorer-tronen i avdelinga med rekke-kamerat Hammersland.





Odd2 stilte som ventet et sterkt mannskap igjen hjemme mot Oppsal, men fikk det ikke gratis av det nyopprykka Oslo-laget. Dog var det langt fra fortjent at gjestene ledet 2-1 til pause i Skien, men desto fortjent at Odd2 hentet alle tre poeng på Skagerak Arena.





Avgjørelsen kom dog på dramatisk vis, der dommer Håversen dømte straffespark til Odd2. Til tross for at frisparket til vertene endte med scoring. Straffesparket tok Tobias Lauritsen seg av, men tidligere Rosenborg-keeper Faye Lund reddet. Dog ble det en retur som Lauritsen satte i nettet til 3 poeng for Odd2.





I bunn fortsetter elendigheten for Elverum, som denne runda fikk 0-3 borte mot nyopprykka Senja.





4.serierunde:

Odd2-Oppsal 3-2

Mjølner-Åsane 1-5

Kjelsås-Alta 2-0

Grorud-Bærum 2-1

Senja-Elverum 3-0

Florø-Asker 1-0

Fram-Sotra 3-1





Tabell:





1 Kjelsås 4 10 2 Åsane 4 9 3 Odd 2 4 9 4 Alta 4 7 5 Fram 4 7 6 Grorud 4 7 7 Florø 4 5 8 Senja 4 5 9 Asker 4 4 10 Bærum 4 4 11 Sotra 3 3 12 Mjølner 3 3 13 Oppsal 4 2 14 Elverum 4 0 Foto: Kjelsås facebook Foto: Kjelsås facebook

Kjelsås vant fortjent 2-0 i topp-oppgjøret hjemme mot Alta, der oppgjøret måtte utsettes en snau halvtime midtveis etter at dommeren ble skadd.