Er det Kvik Haldens tur?



I avdeling 2 blir nettopp Kvik Halden klar favoritt til å ta opprykket.





Halden gjøre Østfold enda sterkere på fotballkartet ved å rykke opp fra avdeling 2. Argumentene er flere. Først og fremst 25-måls mennene Bjørn Berglund og Øystein Næsheim. Deretter at det finnes ressurser til en ny satsing mot 2. divisjon, og at man i fjor ble treer i det som var den kvalitativt sterkeste avdelingen med Moss som suveren vinner. Kent Bergersen kan få sin revansje som trener etter nedturer i HamKam og AaFK de siste åra.





Dette er 3. divisjon avdeling 1 :







Utfordrere er det få av. Kanskje Eidsvold Turn, som fikk mye av sesongen i fjor ødelagt av en svak start i en avdeling Stabæk2 snøt Lyn for opprykket på målstreken. Lørenskog har potensial for å score mye mål, og har en ung og talentfull trener i Julian Madsen. Kjemper i toppen.





Flere av disse laga møttes i fjor i avdeling 1 eller 6, men i år er fem fylker samla i samme avdeling. Mest på reisefot blir Bjørnevatn, som vi tror skal slite veldig med å samle nok poeng til å redde plassen. Selbak og Gjelleråsen er to andre som får det tøft. Ellers svært jevnt mellom flere lag i denne avdelinga.





Tabelltips:





1. Kvik Halden

2. Eidsvold Turn

3. Lørenskog

4. Skedsmo

5. Skjetten

6. Kråkerøy

7. Østsiden

8. Valdres

9. Vestfossen

10. Lillestrøm2

11. Strømsgodset2

12. Gjelleråsen

13. Selbak

14. Bjørnevatn

Norsk Tipping ligaen starter forsiktig allerede fredag kveld, men har lørdagen som sin store åpningsdag. 84 lag fordelt på seks avdelinger. Vi skal prøve å presentere alle seks med et tabelltips i tillegg. 3. divisjon kan knapt kalles breddefotball lenger, da nivåskjerpingen har satt store krav til både økonomi, administrasjon og sportslig slagkraft. Dog finner vi klubber med sus over på nivå fire fortsatt. Som for eksempel Lyn, Frigg og Kvik Halden