Får Lura det tøft?





Spenningen er i motsatt ende, og der kom også oversktiftene sist helg. Da kjørte Viking2 ei knallrekke med 6 eliteserie-innlag på rekruttlaget sitt i 4-2 seieren hjemme mot Brodd. Spørsmålet alle stiller seg er om Viking2 kommer med samme styrke til Lura stadion i kveld?





Brodd er et av laga som kjemper for å overleve, mens Lura er et av de som tre runder før slutt ligger under streken. Får Lura det "lett" eller beintungt som Brodd sist?





Viking2 redda langt på veg plassen etter seieren sist, og G16-laget spiller semifinale i NM lørdag. Spørsmålet er da hvem som har fått fri i A-stallen, eller om alle er tilgjengelige for å få kamptrening i landslagspausen?





Express er fortapt, og Bryne2 tett på det samme etter 3-4 tapet sist i Porsgrunn.





6 lag kjemper for å styre unna de to plassene som gir nedrykk.





Lura står altså igjen med Viking2 (h) i kveld, Staal (b) og Brodd (h). Man er i posisjon til å avgjøre alt selv.

Sandnes Ulf2 kan også nyte godt av landslagspause om man ønsker, og ferdigspilte Pors kommer på besøk i morgen. Deretter er det tur til Tønsberg og hjemmekamp mot Madla i siste serierunde.





Halsen har som ventet også fått trøbbel, men står på trygg grunn etter den massive 6-1 seieren sist borte mot bunnlaget Express. Sola (h), Pors (b) og Tønsberg (h) er et krevende program, og Coolbets 3.25 på at Larvik-gjengen ender bunn 4 er faktisk interessant.





Staal har to avgjørende kamper foran seg borte mot Brodd og hjemme mot Lura. I siste runde er det bortekamp mot Fløy.

Brodd står igjen med hjemmekamper mot Staal og Start2 før Lura venter i siste runde. Kan avgjøre alt selv før den kampen.

Sola er også i faresonen, men bør benytte de to neste kampene til å trygge plassen. Halsen (b), Express (h) og så spørs det om der er noe mer å spille for i siste runde borte mot Start2.









I avdeling 3 er Fløy for lenge siden klar for opprykket.