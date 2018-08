Fana-spissen fortsetter der han slapp

Fanas komet Henrik Udahl lå ikke lenge på latsida etter fotballferien, og har begynt klatringen mot Even Østensens 17 kasser for Staal. Udahl står etter tre mål mot Sogndal2 på 16 mål, og viser prima høstform tidlig inn i august. Bak de to nevnte jager et kobbel av spillere om toppscorer-tronen i Norsk Tipping-ligaen.





Her er lista over de mestscorende i årets 3. divisjon.





Even Østensen, Staal Jørpeland, 17 mål

Henrik Udahl, Fana, 16 mål

Sindre Haarberg, Brodd 13 mål

Thierry Dabove, Eidsvold TF, 12 mål

Ivar Unhjem, Junkeren, 12 mål

Steffen K. Jakobsen, Vardeneset, 11 mål

Sondre Flaat, Skarp, 11 mål

Vital Kaba, Frigg, 11 mål



Fredrik R. Andresen, Tynset, 11 mål Alexander Iversen, Stålkameratene 11 mål Vebjørn Grunnvoll, Finnsnes, 11 mål Kristoffer Stava, Sotra, 10 mål Erik B. Helgetun, Orkla, 10 mål Andreas Hanssen, Byåsen, 10 mål Vladan Radojkic, Lysekloster, 9 mål Magnus Fagernes, Drøbak-Frogn, 9 mål Jakob M. Dunsby, Sandefjord2 9 mål Stian Ingebrethsen, Donn, 9 mål Erlend T. Sørhøy, Kolstad 9 mål Geir Holthe, Melhus 9 mål Parfait Bizoza, Herd, 9 mål Oliver Occean, Urædd 9 mål Erik Botheim, RBK2, 9 mål Robin Dahl, Eidsvold 9 mål Øystein Næsheim, Kvik Halden 9 mål Amahl Pellegrino, Strømsgodset2 9 mål Anwar Pellegrino, Lyn 9 mål Jens Erik G. Johansen, Ørn Horten, 8 mål Stian Steffensen, Stålkameratene, 8 mål Hans K. Nordvoll, Verdal 8 mål Sindre N. Sakshaug, Steinkjer, 8 mål Jakob M. Dunsby, Sandefjord2 8 mål Alexander Jonassen. Træff 8 mål Lasse Brandsdal, Oppsal 8 mål Kim Bentsen, Pors 8 mål Christer Johnsgård 8 mål

Thomas K. Jakobsen, Viking2 11 mål

Sivert S. Gussiås, Molde2, 11 mål