Nå går ferda til avdelingskollega Sola, som endte tabellfemmer i den tette avdeling 3. Faktisk bare åtte poeng over Lura på tabellen i en serie der Fløy var i en egen klasse. Der skal Bekke (31) fortsette som spillende trener med Elvestad (33) som hovedtrener.







Årets høydepunkt var Luras første deltakelse noen sinne i 1. ordinære NM-runde, der de i tillegg nesten detonerte ei bombe mot Sandnes Ulf. Etter fem år i Lura er eventyret over - og den unge ambisiøse trenerduoen er klare for nye utfordringer.

Duoen har vært parhester i eventyrferda til Lura over fem år fra et middels 4. divisjonslag til 1 av de 84 laga som klarte å klore seg fast i den spissa 3. divisjon i fjor. Lura rykka opp i 2015, og spurta inn som 1 av 10 beste tabellfemmer i siste serierunde. I år ble det nedrykk fra avdeling 3 med 30 poeng, som var 3 bak ståplass. Lura ønska de to trenerene med videre, men Bekke og Elvestad ønsket nye utfordringer og eventyr.