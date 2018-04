Favorittene innfridde direkte





Eidsvold Turn hadde ikke marginer, da de smadra Selbak 5-1. Det kunne ha sett styggere ut for gjestene, som etter rapportene slapp "billig" unna på Myhrer.





Uansett full pott for opprykksfavorittduoen.





Øvrige resultat:

Lørenskog- Kråkerøy 1-0 (Riki Alba matchvinner på straffe for et pur ungt Lørenskog-lag)

Østsiden-Skedsmo 1-1

Vestfossen-Valdres 1-4

Bjørnevatn-Gjelleråsen 0-2





Lillestrøm2 og Strømsgodset2 spiller mandag.





For komplett fakta se fotball.no





Kvik Halden senket Skjetten etter et lykketreff av et skudd etter pause. Før pause reddet hjemmelagets keeperdebutant Stian Christensen straffespark, mens Skjetten hadde en klokkerein stolpetreff før det. Til slutt forteller kamprapportene at Kent Bergersen sine menn var heldige som slapp ut av Skjetten stadion med alle poenga.