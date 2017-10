Fire cupfinaler igjen





Til dagens kamp stiller trenerteamet Fjørtoft/Ulvestad karantenefritt og bortimot skadefritt. Aksel Berget Skjølsvik er trolig ferdig for resten av sesongen med et tå-brudd, men det er en posisjon Harams-laget har bred dekning for. Ellers er bare den korsbåndopererte kantspilleren Eirik Høivik ute, og disse to har vært borte en stund allerede.





Sotra tabell-klatret en periode etter sommerferien, mye fordi de to tetlagene ikke ble helt enige om hvem som klarte å levere dårligst resultater, men laget blir aldri skikkelig stabilt. 1-2 overtids-tap hjemme for Haugesund2 sist og 1-1 borte mot Brann2 nest sist. Kaptein Øyvind Nilsen så rødt sist, og blir et naturlig savn defensivt mot dagens motstander. Tapte vårkampen 1-3.





Brattvåg tok 12/12 poeng mot de fire motstanderene de har igjen, men innspurten blir ingen rolig spasertur i parken. Sotra(h), Brann2(b), Haugesund2(h) og Os(b) er ei rekke, der trolig bortekampene blir de store testene. Brann2-kamp kommer i landslagspausen, så mao kan det bli et forsterket Brann2-lag. Os kjemper en knallhard kamp om å berge plassen, og Brattvåg håper selvsagt Hassan el Fakiris gutter har sikra seg den før siste serierunde.





Det spørs om ikke Brattvågs ambisiøse lag har fått tefta av opprykk langt opp i nesebora, og i så fall blir Sotra dagens middag på Brattvåg stadion. Markedet har som vanlig priset Brattvåg-seier totalt uinteressant. 1.27, (Coolbet, 1.25 Norsk Tipping, 1,23 NordicBet) men muligens kan Coolbets Brattvåg -2 være et spennende drag. 1.90 eneste aktuelle på markedet i denne kampen.





Hovedutfordrer Lysekloster med en sterk 3-1 seier sist på grassbana til Spjelkavik i Brattvågs nabokommune Ålesund. Viktige Ole Thomas Herrem av bana der med to gule kort, og vil sone karantene når tett på fortapte Fjøra kommer på besøk. Lyseklosters toppscorer Kristoffer Østervold utkjemper en tøff kamp om toppscorer-tittelen i avdelingen mot Brattvågs Torbjørn Grytten, der sistnevnte foreløpig har 20-18 ledelse. En litt frustrerende høst for Lysekloster, der de hadde sjansen til å ta seg forbi Brattvåg en periode etter ferien, men i stedet gikk på egne poengtap. Har også en lønns-krangel gående med spilleren Thomas Aarsund, som kan få rettslig etterspill da det i følge BA er stor avstand med hvordan partene oppfatter situasjonen. Hvorvidt det slår ut på det sportslige er heller uvisst, men trolig blir stakkars Fjøra feid av bana ved Lysefjorden.





Lysekloster tok bare 8/12 poeng mot sine fire siste motstandere Fjøra, Varegg, Sotra og Brann2 inn mot sommerferien, og må virkelig opp i taua for å jobbe bedre enn det i sesonginnspurten.





Lite mat å hente i markedet på 1.20-oddseren Lysekloster. Fjøra har en av sine siste sjanser til å forlenge bergings-håpet her.





Runden ellers: Fyllingsdalen-Spjelkavik, Os-Herd, Stord-Varegg, Førde-Aalesund2 og Haugesund2-Brann2













Sotra heter dagens oppgave for et Brattvåg-mannskap som vant kontrollert og fortjent 4-0 borte mot Varegg sist, og massakrerte et sjanseløst Fjøra i sin siste hjemmekamp med 8-0. De to stronge seierene kommer etter en periode, der Brattvåg har levert svært variabelt og blant annet tapt 2/3 lokaloppgjør mot ålesund-laga Herd og Spjelkavik.