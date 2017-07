Fjøra-treneren trakk seg





Lørdag er det byderby i Ålesund mellom Spjelkavik og Herd, og begge lag trenger seieren for å gi seg selv pusterom rett over nedrykksstreken. Helt åpent.

Sotra slo hardt tilbake etter en svak periode med 4-1 borte mot Stord sist, men får lørdag knalltøff motstand i gjestene fra Lysekloster. Os-gjengen måtte skuffende konstatere "kun" 1-1 sist hjemme mot Varegg, og fikk dermed Brattvåg helt opp i ryggen. Skal være bedre enn Sotra, og borteseieren skal være tett på sikker.

Brann2 sine unggutter fikk pryl av et for dagen solid Brattvåg sist, og var i realiteten sjanseløse i 2x 45 minutt. Den samme gjengen skal prøve å reise seg hjemme mot Stord lørdag, der A-laget spiller eliteseriekamp mot Vålerenga noen timer senere.





Brattvåg stilte en tynn tropp sist med tre innbyttere i tillegg til reservekeeper Hansen. Derav debutanten Gard Rogne (15). Det er en sjanse for at spissen Fløtre og kanten Zamble blir klare av strekk-plager nok til en plass på benken søndag borte mot Haugesund2, men den sentrale midtbanespilleren Thomas Martinussen vil i alle fall mangle med karantene. Trolig stiller tabelltoeren igjen en tynn tropp, og det er ventet en markant styrking offensivt i sommer. Siden Haugesund møter Tromsø søndag i eliteserien, er det ikke et toppa Haugesund2 som tar i mot Brattvåg på naturgresset. Dog blir det neppe gratis for gjestene.





Mandag er et ineffektivt Os vertsskap for et svekka AaFK2. Gjestene har mista en rekke rekruttspillere de siste månedene, og er avhengig av påfyll fra A-stallen for å ha en sjanse til å berge plassen. Det hjalp ikke i 1-3 tapet for Herd sist, der Berisha i tillegg så direkte rødt kort sammen med utviste Emil Solnørdal(2 gule kort). Her må AaFK plukke med spillere fra A-laget som spiller lørdag i Sogndal, men tøft blir det uansett.





Torsdag spilte Varegg og Fyllingsdalen 2-2.

Fjøra ble spådd en tøff sesong etter å ha kvalet inn til den spissa 3. divisjon som femmer i en heller svak avdeling i fjor. Både Herd, Spjelkavik og AaFK2, som kom fra samme avdeling, sliter også med å få varig fast grunn under beina i år. Sogningene vant første seriekamp mot et ungt AaFK2-lag, men har siden bare plukket to poeng. Denne uka trakk trener Håvard Hatle seg sammen med sportslig leder Årøy på timen. Hatle har ledet Fjøra siden opprykkssesongen 2015. Søndag kommer Førde til Fosshaugane Campus, og det er en kamp ingen av laga har råd til å tape.