FK Fyllingsdalen slo Sotra

Det var dramatisk helt fra satrt i oppgjøret mellom FK Fyllingsdalen og Sotra. Allerede etter 4 minutter kommer den store snakkisen denne søndagen. Det er duell mellom Jonas S. Olsaker og Avan Warmely i full fart inn mot Sotra sitt mål. Dommer Stokseth dømmer frispark utover til store protester fra FK Fyllingsdalen. Linjedomer Halle tilkaller hoveddommer og avgjørelsen blir omgjort til straffe og rødt til Warmely.

En vanskelig situasjon dette for dommertrioen, men rødt kort i en fair duell om ballen? Vi kan ikke reglene godt nok, men trodde slike avgjørelser kun skulle gi gult inne i straffefeltet. FK Fyllingsdalen setter straffen ved Kaspar Bergseth. Dermed 1-0. Vertene fortsetter å dominere fremover, men så stepper Sotra opp og de unge spillerne under ledelse av Tommy Knarvik viser høy moral og kriger seg inn i kampen. 1-1 kommer etter halvtimen ved Joakim Nordøy. Like før pause pusher vertene på. De får betalt ved 2-1 satt inn av Thor Kristian Økland. Dermed 2-1 til vertene til pause.

Etter hvilen fortsetter hjemmelaget presset og det ligger et mål i luften. En tabbe av Sotrakeeper Grasmo gir Jonas Olsaker en enkel jobb å sette 3-1. Da er det spilt rundt 65 minutter. Med 10 minutter igjen på kampuret kommer dagens fineste mål. Jone Rugland viser sine kvaliteter og går 20-30 meter og setter ballen pent plassert utenfor rekkevidden til Daniel Husa i hjemmemålet.

Se bilder fra kampen HER