I Fyllingsdalen blir han lag-kompis med de to tidligere Herd-spillerne Johan Stormyr og Eirik Kampenes, som begge har signert for et nytt år i lilla. Det har også kaptein Simon Hopsdal, målvakt Andreas Eikum, toppscorer Kjetil Kalve og ungguttene Kaspar Bergset, Tobias Heltne, Mathias Raum og David Tofta.





Fyllingsdalen serieåpner borte mot Øystese 14. april i Norsk Tipping-ligaen avdeling 4.





Spillselskapet Coolbet holder Fyllingsdalen som en av to utfordrere til å vinne avdelingen. Ikke uventet er Lysekloster opprykksfavoritt til 2.55. Bak der følger Fana som en 4-oddser og Fyllingsdalen til 4.20 ganger innsatsen.





















Dalhus kom fra AaFK2/junior tilbake til moderklubben Spjelkavik i 2013, men var på prøvespill før 2016-sesongen i Brattvåg. Da ble det ikke kontrakt med klubben som rykka opp i 2. divisjon, men to nye sesonger i 3. divisjon med Spjelkavik i stedet.