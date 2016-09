Flisa i storform

Flisa er i storform om dagen. Klubben har syv strake seire denne sesongen i 3.divisjon avdeling 3. Dermed har laget sikret seg et dogt utgangspunkt for å bli i den nye spissede divisjonen som kommer neste år.





I helgen slo laget til med 5-0 over Jevnaker. Vi skrev tidligere om at dette er en av de tøffeste avdelingene på Østlandet og laget har levert til de grader. Klubben har pene 21-4 i målforskjell på kampene sine så langt.