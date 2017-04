Fløy stormer videre?

I avdelingen med fire rekruttlag var det kanskje FK Tønsberg sin 5-2 seier borte mot Express som var det mest oppsiktvekkende resultatet sist helg. Da med tanke på at det er sterkt å score fem mål i serieåpninga. Vi tviler dog på at laget blir noen utfordrer om opprykket, og nå kommer nettopp en av outsiderne til avdelingsseier på besøk. Sola snudde en tidlig kalddusj til 2-1 seier hjemme mot opprykksfavoritt Pors, og spilte i følge rapportene svært kynisk og direkte på den humpete gressmatta. Dødballer var ofte målsjanse, og når du har tidligere OBOS-goalgetter Morten Eriksen på topp, får du også gjerne uttelling på nivå 4. Kan Sola til pene 2,70 være dagens indrefilet fra NordicBet?

Pors venter til mandag med å ta i mot Start2, og det lukter en kalasseier favør de blå fra Telemark. Start2 vant 3-1 hjemme mot Lura åpningsdagen uten at det resultatet sier så mye. Lura skal denne runda måle krefter med Fløy hjemme, og det blir trolig ikke lett å få noe av verdi ut av. Vi anbefalte 2,70 på Sola mot Pors sist runde, og er ikke like friske denne gangen - men 1,40 hos NordicBet på Fløy skal være et så sikkert spill man kan få i fotball.

Viking2 åpnet med 2-0 borte mot Sandnes Ulf-rekruttene, og stillere nok et tilsvarende lag når Halsen kommer på besøk lørdag. Unggutta fra Vestfold får det ventelig tøft. 3-3 hjemme mot Madla i serieåpninga, der Larvik-gjengen lå under 1-3 til det sto igjen 5 minutter. Fikk to kjappe og en utvisning mot slutten, som betyr at midtstopper Eivind Stender soner karantene her.

Madla er klare favoritter når Express kommer på besøk, etter sørlendingens kollaps sist hjemme mot Tønsberg. Brodd bør ta seg av Bryne2 søndag, der gjestene åpnet med 4-3 mot Staal sist. Fikk der Jonatan Braut Brunes utvist, og han soner karantene her. Ikke lange reiseveien for Bryne som har A-laget på tur til Bergen lørdagen. Staal tar i mot Sandnes Ulf2 mandagen i noe som ligner en hjemmeseier.