Dette er avdeling 1 i 2018:





Samme ettermiddag ble Norsk Tipping-ligaen for 2018 klar. Der havnet Follo i avdeling 1 sammen med laga fra Nordvest-landet og Oslo-området. Marijo Jovic er ny trener for A-laget, og kroaten tror Follo skal bite godt fra seg. Samtidig peker Jovic på at unge mannskap svinger lett over en lang sesong, og ungt lag får Follo neste år. Jovic har takka ja til en 3-års avtale etter å ha trena Follos juniorlag de siste åra. Den økonomiske situasjon i Follo er ikke vesentlig endret, men man har tatt grep for å spare inn penger eller kutte der det er mulig å gjøre det. Med andre ord er det ungguttene som skal bære Follo opp og fram igjen på sikt.





- Jeg synes dette er en fin avdeling for oss. Vi kommer til å ha et yngre lag neste år og neste sesongs avdeling gir oss en kombinasjon av to typer lag; Den ene typen der vi får møte de yngre spillerne til lagene fra elitenivå, som Molde og Kristiansund. Og så får vi mer erfarne motstandere i blant andre Ullern og Drøbak, sier Jovic til klubbens hjemmeside.