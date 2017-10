Fordel Nest Sotra





Samtidig gikk Bryne skikkelig i fjellveggen hjemme mot Egersund. Bubacarr Sumareh sto for tre av måla i 6-1 seieren, noe som gjør at han er to kasser bak Øyvind Gausdal i toppscorer-duellen i avdelinga. Gausdals Vindbjart tapte 2-3 på Høddvoll, der spissen åpna scoringsballet som Hødds unggutt Håkon Brautaset avslutta med 3-2 målet på overtid.





Lørdag tapte Notodden 1-2 i Trondheim for Nardo. Det trønderne leverer på nivå 3 år etter år er rett og slett bare imponerende spiller-gjennomtrekken og begrensa ressurser tatt i betraktning





Nest Sotra har gode sjanser til å klare det etterlengta opprykket de satser mot ettersom de står igjen med Vindbjart borte, Byåsen hjemme og Hønefoss borte. Bryne har en kamp mer spilt, og kun hjemmekamp mot Fram og Nardo borte igjen.

Dermed er det Notodden som trolig er den største utfordreren om opprykket. Telemarkingene som satser mot OBOS, har Vidar borte, Vindbjart hjemme og Byåsen borte. En relativ grei avslutnings-stripe, men Notodden er altså avhengige av at Nest Sotra feiler i innspurten.





Fram tapte 1-2 for Vard og Fana slo Byåsen 2-0 i tillegg lørdag.

Mandag spiller det som trolig blir et toppet Odd2-mannskap en svært viktig kamp hjemme mot Hønefoss.





Nest Sotra tok seg greit av Vidar i 4-2 seieren søndag, der alt var kjørt på 3-0 til pause.