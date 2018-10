Fordel Raufoss i avdeling 1





Dermed har 2 blitt til 3 i kampen om direkte opprykk og opprykks-playoff. Asker og Elverum er trolig for langt unna til å treffe med en sluttspurt de siste tre rundene.





Raufoss hamret ned stakkars Hønefoss med hele 6-1 hjemme. Det laget som senest spilte Tippeliga i 2013-sesongen, skal seks år etter spille i 3. divisjon.





Fredrikstad reiste seg til 2-0 borte mot Nybergsund, der sistnevnte dermed fortsatt ligger under nedrykks-streken.





Det tetter seg til der nede, og klatreren er Fram Larvik. De senket et Odd2-mannskap med 7 spillere fra A-stallen langt på overtid i Framparken. For Odd2 er dermed situasjonen alvorlig to poeng over streken. Muligens blir hjemmekampen mot Nybergsund i siste serierunde en ren finale med ståplass i potten.





Resultat serierunde 23:

Fram-Odd2 1-0

Grorud-Asker 2-1

Elverum-Mjølner 1-3

Raufoss-Hønefoss 6-1

Stabæk2-Moss 3-3

Bærum-Alta 3-0

Nybergsund-Fredrikstad 0-2













Tabell:





Etter en dramatisk serierunde 22 der Grorud og Asker ble invitert inn i kampen om direkte opprykk av to tapende Raufoss og Fredrikstad-mannskap, var det Grorud sin tur til å ta en imponerende ny 2-1-seier hjemme mot nettopp Asker.