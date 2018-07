Formsterk Staal-spiss suveren toppscorer

Even Østensen er målmaskinen som har levert mål i bøtter og spann for Staal Jørpeland de siste åra, men nå er spissen på vei mot sin suverent beste sesong i karrieren. Så bra har det godt, at 24-åringen er på radaren til Viking. Der trente Østensen tidligere i år med OBOS-klubben, og det i en sesong der han mistet store deler av vinteren med skade. Om unggutten fortsetter som startet er Tobias Lauritsens toppscorer-rekord på 32 fra 2017 noe å strekke seg etter. Det er dog fortsatt noen hattrick opp til den nåværende Odd-spilleren sine 7 i Pors-drakta sist sesong.





Her er lista over de mestscorende i årets 3. divisjon.





Even Østensen, Staal Jørpeland, 17 mål

Henrik Udahl, Fana, 13 mål

Thierry Dabove, Eidsvold TF, 12 mål

Sindre Haarberg, Brodd 12 mål

Vital Kaba, Frigg, 11 mål

Fredrik R. Andresen, Tynset, 10 mål

Ivar Unhjem, Junkeren, 10 mål

Vebjørn Grunnvoll, Finnsnes, 10 mål

Geir Holthe, Melhus 9 mål

Sondre Flaat, Skarp, 9 mål

Parfait Bizoza, Herd, 9 mål Oliver Occean, Urædd 9 mål

Andreas Hanssen, Byåsen, 9 mål

Erik Botheim, RBK2, 9 mål

Kristoffer Stava, Sotra, 9 mål

Thomas K. Jakobsen, Viking2 9 mål

Robin Dahl, Eidsvold 9 mål

Øystein Næsheim, Kvik Halden 9 mål

Amahl Pellegrino, Strømsgodset2 9 mål

Anwar Pellegrino, Lyn 8 mål

Jens Erik G. Johansen, Ørn Horten, 8 mål Alexander Iversen, Stålkameratene 8 mål Magnus Fagernes, Drøbak-Frogn, 9 mål Jakob M. Dunsby, Sandefjord2 9 mål Hans K. Nordvoll, Verdal 8 mål Stian Ingebrethsen, Donn, 9 mål Erlend T. Sørhøy, Kolstad 8 mål Sindre N. Sakshaug, Steinkjer, 8 mål

Erik B. Helgetun, Orkla, 8 mål

Jakob M. Dunsby, Sandefjord2 8 mål

Alexander Jonassen. Træff 8 mål

Lasse Brandsdal, Oppsal 8 mål

Kim Bentsen, Pors 8 mål





Sivert S. Gussiås, Molde2, 11 mål