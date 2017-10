Fotballnerver i badebyen





Om Follo redder Drøbak-Frogn i 3. divisjon, vil det trolig fremkalle harde gloser hos enkelte garva Follo-patrioter, men gutta fra badebyen kan også redde skinnet på egen hånd. Lørdag kommer Sarpsborg08-2 til Drøbak, og tre poeng der kan sende hjemmelaget på sikker grunn. Om Strømsgodset2 taper borte mot Ullern, og Drammens-rekruttene spiller altså bare få timer før eliteserie-slaget mot Odd på Marienlyst.





Vestfossen sikrer trolig plassen etter hjemmekampen mot unge Odd3, mens Østsiden skal til naboen Kvik i Halden. Gjestene trenger poeng for å unngå en nedrykksfinale mot Drøbak-Frogn i siste serierunde.





Resten av runda:

Oppsal-Holmen

Moss-Kråkerøy

Ørn Horten - Sprint-Jeløy





Drøbak-Frogn er to runder før slutt beste lag på den såkalte "11er-tabellen". Vinneren av den tabellen er altså beste lag som rykker ned i de seks avdelingene, og som får plassen i gave om et lag trekker seg eller to slår seg sammen. Slikt skjer ofte, og i år er det meldt at Follo kommer til å legge ned laget som rykker ned fra 2. divisjon. Det er ikke offisielt naturlig nok, men det meste tyder på at cupfinalisten fra 2010 starter helt på nytt i bunn av seriesystemet.