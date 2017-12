Fra Paradise Hotel til Verdal´n

Levanger-gutten var også deltaker i den syvende sesongen av Paradise Hotel i 2015.



23-åringen spilte for Stjørdals-Blink i 2013, da det fortsatt var 12 lag i 3. divisjon. Nå får angriperen en ny sjanse på nivå 4 i norsk fotball, der Verdal også i 2018 skal spille i Norsk Tipping ligaen avdeling 5. Der heter motstanderne Gjøvik-Lyn, Tynset, Ottestad, Brumunddal, Løten, Kolstad, Steinkjer, Rosenborg2, Orkla, Tillerbyen, Levanger2, Melhus og Byåsen.

Verdal ble nummer 8 i avdeling 5 i år, der nettopp Stjørdals-Blink var overlegne opprykkere

Kevin Kvamvold skrev under for Verdal denne uka, og 23-åringen ble toppscorer for 5. divisjonsklubben Neset i år. Der hamra angriperen inn totalt 19 seriemål for laget som rykka opp til 4. divisjon.