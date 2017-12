Alta,

Mjølner,

Raufoss,

Asker,

Bærum,

Grorud,

Nybergsund,

Stabæk 2,

Moss,

Odd 2,

Fram,

Fredrikstad,

Hønefoss og

Elverum

En avdeling med et herlig Østfold-derby, og der Fredrikstad må leve med et klart favorittstempel.

- Signeringen av Per-Mathias Høgmo er kjempeviktig. Han kommer sette en standard hva som kreves og starter nok med å fortelle at dette blir alt annet enn lett. Alle vil slå FFK, så de kommer gå på smeller. Men over 26 kamper skal de være best, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra Coolbet.com.

Opprykksoddsen på Fredrikstad er 2.20, mens Raufoss og Asker tippes som de tøffeste konkurrentene til 4.5 og 6.5 i odds.

- Det er to gode lag, men det er mange lag som kan true i en utrolig sterk avdeling. Elverum og Alta er to outsidere. Hønefoss og Fram har stor kapasitet om det satses. Det er øvre halvdel og når du har lag som Bærum, Grorud og Moss på nedre halvdel sier det alt hvor tøff denne avdelingen er, fortsetter Coolbets PR-manager.

Stabæk 2, Odd 2, Nybergsund og Mjølner tippes helt i bunnen.

Vinnerodds 2. divisjon avdeling 1 fra Coolbet.com:

Fredrikstad 2.20

Raufoss 4.50

Asker 6.50

Elverum 7.00

Alta 15.00

Hønefoss BK 25.00

Fram 35.00

Bærum 45.00

Grorud 60.00

Moss 75.00

Stabæk 2 100.00

Odd 2 100.00

Nybergsund 100.00

Mjølner 150.00