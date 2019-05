Frekke tips fra Oslo-eksperten

I forbindelse med at spillselskapet Coolbet har startet sitt kretsmesterskap i tipping for Oslo, Akershus og Østfold, serveres det også daglige odds på alt som kryper og går i lavere divisjoner hos spillselskapet med base i Tallinn.





Siden breddefotball er noe som engasjerer bredt, har vi sjekket med det lokale ekspert-korpset om deres synspunkter på de 10 kampene som skal tippes rett med helst både sluttresultat og rett tegn.





Vi har tatt utgangspunkt i tippekupongen på 10 kamper, som har innleveringsfrist søndag, og sjekket med Marthinussen hva hans beste bud for kupongen er.





- Jeg synes det er en veldig jevn kupong, men jeg har funnet to gode objekter samt to spennende drag. Samtidig går jeg mot min kollega Thomas Måleng sine vurderinger om sitt kjære Frisk Asker, sier odds-ekspert Mats Marthinussen.





finner du her Kollega Måleng sine vurderinger





Tippekupongens 10 kamper strekker seg fra Eliteserien ned til ultra-lokal 7.divisjon. Her er også Toppserie-oppgjøret Vålerenga-Lillestrøm inkludert i tillegg til PostNord-kamper som Grorud-Bærum og Oppsal-Fram Larvik. OBOS-kamper og Regionsligaen er også representert.





De sikre





De sikreste stikkene finner Marthinussen i OBOS-ligaen og PostNord-ligaen.





- Grorud har jeg stor tro på, og oddsen på 1,76 hos Coolbet er bra. Bærum ser rett og slett ikke bra ut, har skiftet ut mye av laget fra i fjor, mens Grorud på sin side ser langt mer solid ut. Fort vekk en 2-0-kamp.





- Skeid gir jeg også full tillit hjemme. De imponerer meg i Nordre Åsen, og Tom Nordlie er en luring som trener. Jeg tror de også holder 0´en mot Raufoss, og dette er også fort en 2-0-seier.





Dypingene:

Kamper som ender uavgjort er alltid god butikk for spillselskapene, eller ikke om det finnes tøffe spill på kamper uten seierherre. Marthinussen har to kamper han tror ender med et poeng til hver av lagene.





- KFUM Oslo mot Jerv er spennende. Mange mener Jerv ikke er noe stort bortelag, men de har fortsatt ikke tapt. Et lag som er seige å slå, og som slipper til lite. Heller ingen scoringsfest fremover dette Jerv-laget. KFUM Oslo var svake i cupen, men berget avansementet helt på slutten mot Nordstrand. Dette lukter målfattig. En typisk 0-0 eller 1-1-kamp.





- Tønsberg svidde mye krutt mot Sandefjord i cupen, der de fikk springe mye. Nå venter Lokomotiv Oslo borte, og det er et tungt lag å bryne seg på i utgangspunktet. Litt som KFUM-Jerv denne kampen. Lokomotiv Oslo er fryktelig vanskelige å slå, og Tønsberg kommer nok med seige bein. Satser på nok en frekk målfattig U her.





Går i mot kollegaen

Det er Thomas Måleng av de to ekspertene som har størst oversikt over hele breddefotball-faunaen i Oslo, men Mats Marthinussen følger godt med generelt i tillegg til ekstra godt på de fire øverste nivåene.





Han tror kollega Måleng får en tung dag mot Sørkedalen.

- Dette Sørkedalen-laget er store, sterke menn som gir alt i dueller. De knuste opprykkskandidaten 7-0 for noen dager siden. Jeg prøver en frekk H, og resultatmessig tror jeg det blir jevnt. 3-2 og hjemmeseier, skyter odds-ekspert Mats Marthinussen til slutt.