Frigg slapp inn to





Lyn tok en kontrollert og solid 4-1-seier borte mot Finnsnes etter to tidlige scoringer, og dermed er opprykksfavoritten fortsatt i pool-position om opprykket.





Tabell:

1 LynToppf. 21 46 2 Senja 21 45 3 Frigg 21 43 4 Junkeren 21 40 5 Fløya 21 37 6 Harstad 21 35 7 Grei 21 33 8 Finnsnes 21 27 9 Skarp 21 22 10 Korsvoll 21 21 11 Melbo 21 20 12 Skjervøy 21 19 13 Stålkameratene 21 14 14 Sortland 21 12 Foto: Senja hjemmeside. Foto: Senja hjemmeside. Utfordrer Senja herjet seg til 8-0 over en sterkt svekket tabelljumbo Sortland. Christer Johnsgård sto for fem av målene.

På Marienlyst lå Frigg under 0-2 til pause mot Grei, men lykkes med å hente opp til uavgjort etter hvilen. I et Oslo-derby som hadde 7 gule og 1 rødt kort. Frigg hadde bare sluppet inn 9 mål før oppgjøret i serierunde 21, og to baklengs har ikke laget dratt på seg i samme seriekamp siden 3-3 mot Junkeren 27. mai. Frigg har holdt nullen i fantastisk sterke 14 av 21 kamper så langt, og utfordrer fortsatt om opprykket.