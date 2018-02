Grorud i rute mot seriestart



U19-landslagskeeper Emil Ødegaard kommer på lån fra Lillestrøm, og han skal kjempe om keeperplassen med en annen ny-signering i Mats G. Viken. Han var lag-kamerat med Ødegaard i Lillestrøm.





Imad Ouhadou kommer fra Lørenskog, men spilte vårsesongen i 2017 for Follo i 2. divisjon.





Gerald Meyer spilte for Fløya i 3. divisjon avdeling 6 sist sesong, men har nå skrevet under for 2 år i Groruddalen.





Unggutten Elias K. Hagen beskrives som et stort talent og kommer fra Lillestrøm. Der fikk han i fjor teste seg i 3. divisjon for LSK2, og scoret sogar sitt første mål mot Alta2.





Alvaro Torres Rojana er tilbake etter et opphold i Lørenskog.





På minussiden nevnes onsdagens Fitim Kastrati-overgang til Gefle og svensk Superettan, og i tillegg er Benjamin B. Gleditsch fortsatt på prøvespill. Backen fikk ikke kontrakt i Odd, men dro etter det på videre prøvespill i Start.





Tilbake i Groruddalen er også Ali Iqbal, som har vært på ei lita rundreise og sist innom Bærum.





Årsbeste leverte Grorud i 3-0 seieren mot Alta sist helg i det som var årets tredje treningskamp. (3-3 mot Kjelsås og 1-1 mot Lørenskog) De to neste testene er mot sterke lag som Elverum og Strømmen, og der skal nok Grorud få testa defensiven bedre enn hittil.





Spillselskapet Coolbet holder Fredrikstad som klar favoritt til å vinne PostNord-ligaen avdeling 1. 2.50 ganger innsatsen betaler Høgmos menn tilbake. Raufoss (5) og Elverum (7) følger deretter. Grorud er en solid 60-oddser på å vinne avdelinga.

Grorud har beholdt en rekke av spillerne som bar laget inn til en sterk sjette plass i 2017-sesongen. I tillegg har man samlet et knippe interessant ny-signeringer før vi skriver siste halvdel av februar.