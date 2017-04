Grunnmuren® – en ny solid inntektskilde til din klubb

Grunnmuren® er et nytt konsept som er lansert for å styrke arbeidet i de ulike idrettslagene eller frivillige organisasjonene landet rundt. Med sitt utspring i Rogaland hvor ideen står sterkt, vil gründer Terje Salte ta konseptet videre rundt i landet. Vi tok en kjapp prat med gründeren.



Grunnmuren®

Grunnmuren® er et nytt og unikt sponsorkonsept hvor bedrifter, privatpersoner eller organisasjoner blir givere/sponsorer til det lokale idrettslaget eller klubben. En privatperson eller bedrift som blir sponsor/giver forplikter seg til å donere fra 100 kroner per måned til sitt idrettslag/klubb over en periode på tre år.





Stort potensial

For denne gaven vil enkeltpersonen eller bedriften få sitt navn eller logo inn i grunnmuren® klubben har montert ved for eksempel inngangen til klubbhuset. Signerer 174 givere seg opp vil dette generere en inntekt på over en halv million kroner til klubben i løpet av de tre årene disse er bundet til avtalen.



Lokal forankring

Denne formen for støtteordning har vist seg å være meget populær i klubbene som har takket ja til dette konseptet. Pengene du gir kan gå direkte til finansieringen av nytt klubbhus, nytt banedekke eller andre konkrete tiltak i klubben i ditt hjerte.



Klubben får alt utstyret

Idrettslagene som er med på Grunnmuren® mottar alt utstyret de trenger til dette konseptet fra Sponsorship AS som står bak denne nyvinningen på sponsormarkedet. Klubben får de laser graverte flisene og vegg enheten som skal danne grunnmuren®. Sponsorship AS tar kun en liten prosentdel av inntjeningen for dette arbeidet. Giveren/sponsoren selv bestemmer hva som skal står på flisen.



Ønske om å delta

Ta kontakt

For at ting skal fungere i et drettslag må det alltid være et solid økonomisk fundament. Dette konseptet binder giveren/sponsoren synlig til klubben, og det er med på å forsterke lojaliteten til eget idrettslag. Gründer Salte oppgir at responsen så langt har vært veldig positiv. Derfor ønsker han nå at flere skal få muligheten til å forsøke dette konseptet rundt om i landet.Om din klubb kan tenke seg å lære mer om denne muligheten er det bare å ta kontakt med Sponsorship på post@sponsorship.no eller finn mer info på nettstedet www.sponsorship.no Denne artikkelen ble først publisert i Magasinet Breddefotball nr 5-2014.