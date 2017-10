Håper på hjelp fra festbremsen





- Vi har hatt litt motflyt og fått noe dårlig betalt i høst, men det har også handla om at vi ikke har klart å være like stabilt gode over tid som under vårsesongen. Utfordringa i høst blir å prestere like godt hver kamp. Det blir en helt annen kamp nå enn sist, og jeg tror duellen mellom oss og Lysekloster neppe er avgjort før vi skriver 21. oktober, sier Brattvåg-trener Karl Oskar Fjørtoft.





Han tar med seg en tett på skade- og karantenefri tropp på Bergens-flyet fra Ålesund lørdag. Bare Aksel Berget Skjølsvik er ute med skade. Den tidligere eliteseriespilleren ble faktisk skadd i 0-1 tapet mot Spjelkavik nest sist. Motstander Varegg mista sin toppscorer Torbjørn Varegg til Florø i sommer, men 20-målsmannen har foreløpig bare herja for rekruttene i 4. divisjon der. To av måla scora Aarbrekk i den utrolige 5-4 seieren i Brattvåg i sommer. Der scora Prince Destin 4-3 målet for hjemmelaget i det 89. minutt, men så makta Varegg å sette to kasser på overtid. Siden den kampen er også kaptein Thomas Ulvestad Vacas borte, siden han fikk rødt kort i 0-2 smellen for Haugesund2 sist.

Det bør være fordel 1.60-oddseren Brattvåg, men hvorvidt det er noe å satse ekte penger på får være en subjektiv vurdering.





Lysekloster jakter to poeng bak Brattvåg på tabellen. Alt etter som man ser høstsesongen hittil kunne enten Lysekloster ha vært i tabelltet ellere vært hengt av totalt. For Os-mannskapet har ikke maktet å utnytte feilskjæra til Brattvåg i særlig grad. Tirsdag ble det 1-0 hjemme mot et på papiret sterkt AaFK2-mannskap, men har faktisk ikke vunnet borte siden 17. juni da Fjøra ble slått 2-0. Skal nå møte et hardkjempende Spjelkavik på naturgress i Ålesund. Det blir ikke bare enkelt, men så spørs det om Spjelkavik klarer å mobilisere like hardt som mot rivalen Brattvåg. 2-oddser fra Hordaland er spennende, selv om det selvsagt er en fare for at ballspillerne til Lysekloster også blir kriga i senk av Frode Fagermo og Tor Hognes menn.





Spjelkavik trenger nok noen poeng til for å føle seg freda for nedrykk.





En duell ingen har råd til å tape er oppgjøret mellom Fjøra og Stord.

Herd uten hjemmetap siden høsten 2015 skal prøve å stå i mot Førdes desperate jakt for å skaffe seg mer luftrom til nedrykk. Tøft blir det mot et Førde i premium høstslag, der spissduoen Myrkaskog og Savland er på vill skåringsjakt etter å ha stått for 4/5 mål sist mot Os.





AaFK2 stiller trolig et svært ungt mannskap hjemme mot Fyllingsdalen lørdag, og det er tungt å se hvordan gjestene ikke skal vinne denne. Eliteserielaget til AaFK sliter tungt, har to karantener søndag i den særdeles viktige hjemmekampen mot Sogndal. De oransje risikerer neppe en A-spiller som er aktuell for troppen dagen etter.





Sotra har sneket seg opp med en viss kontakt i ryggen på Brattvåg/Lysekloster, og det blir spennende å se om Knarviks disipler kan ta ytterligere steg nærmere tetduoen. Får besøk av desperate Haugesund2 mandag, som har fem poeng til ståplass. Mandag skal Hassan el Fakiris Os prøve å klore til seg viktige poeng i bunnstriden borte mot Brann2.





Slik ser tabellen ut før den 22. serierunden:





1 Brattvåg 21 43 2 Lysekloster 21 41 3 Sotra 21 37 4 Fyllingsdalen 21 35 5 Varegg 21 34 6 Herd 21 32 7 Brann 2 21 30 8 Spjelkavik 21 28 9 Førde 21 26 10 Os 21 25 11 Stord 21 21 12 Haugesund 2 21 20 13 Fjøra 21 17 14 Aalesund 2 21 16

Brattvåg så bunnsolide inn i sommerferien, men har slitt med å gjenskape samme stabile fakter i høst. Før den massive 8-0 seieren sist hadde opprykksfavoritten tapt 3 av de 4 siste. Derav begge lokaloppgjørene borte mot Herd og nevnte Spjelkavik. I mellom dei to tapa ble AaFK2 kjørt over i 5-1 seieren hjemme i Brattvåg.