Halve dusinet for Fredrikstad





I Fredrikstad var det brød og cirkus til folket, det gjestene fra Trysil var leketøyet til Per Mathias Høgmos utvalgte. 3 500 tilskuere fikk se hjemmelaget avgjøre kampen med tre mål det første kvarteret, og fullføre jobben med like mange mål etter pause. Nybergsund kunne fort fått flere i sekken, men slapp unna med 0-6.





I motsatt ende tok Odd2 og Bærum viktige og solide seire. Førstnevnte vant 3-2 mot Fram etter to scoringer av Stefan Mladenovic. Den brennkjappe angriperen ønsker seg bort fra Skagerak arena i sommer, da han ikke får nok spilletid i Eliteserien. Mladenovic senka i alle fall Fram Larvik på overtid med 3-2-målet.





Raufoss hadde sjanser mer enn nok til å avgjøre bortekampen på Hønefoss tidlig, men måtte kjempe for de tre poenga helt inn. 2-1 var like vell kontrollert, og seieren sendte de gule til tabelltoppen. Hønefoss har fortsatt en jobb å gjøre for å komme seg over nedrykksstreken.