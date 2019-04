Halve dusinet fullt for Åsane





Odd2 stilte et sterkt mannskap i Sandvika, der Skiens-rekruttene ledet 3-0 til pause mot Bærum. Gledelig var det å se Markus Kaasa tilbake i aksjon etter langt skadeavbrekk. Odd sin midtbane i eliteserien er såpass sterk at Jone Samuelsen er henvist til 2.divisjon for øyeblikket, og en skadefri Odd-stall vil være tungt nytt for motstanderne på nivå 3.





Oppsal kom opp fra 3.divisjon, mens Florø rykket ned fra OBOS. Divisjonsforskjell ble det ikke etter 90 minutter i hovedstaden der det endte 2-2. Lasse Bransdal fortsatte der han slapp i regionsligaen med å åpne 2019-sesongen med ny scoring.





Serierunde 1:

Bærum-Odd2 0-5 (0-3)

Oppsal-Florø 2-2 (1-2)

Åsane-Senja 6-0 (1-0)

Sotra-Grorud 0-1(0-1)

Fram -Elverum 3-1 (1-0)

Alta-Mjølner 3-0(1-0)

Asker-Kjelsås 1-3(1-0)













Foto: Trond Gausemel/Hordalandsfotball

Det sto kun 1-0 til pause på Myrdal stadion, men de siste 45 ble travle for Senja. Joakim Hammersland sto for de tre første måla, og til slutt stoppet opprykksfavoritt Åsane på 6-0.