HamKam tilbake i OBOS





Spenningen i avdeling 1 handler nå i første omgang om kvalikk-plassen. Alta har fått duoen Raufoss og Asker opp i ryggen. Førstnevnte tok stakkars Follo hele 8-0 søndag, mens Asker vant 2-1 i Brumunddal.

Alta har skjebnen i egne hender. Lørdag er HamKam motstander i Finmarkshallen, før det er bortekamp på Raufoss og hjemmekamp mot Skeid i siste serierunde.

Raufoss skal i tillegg møte Bærum og Nybergsund borte. Asker har den letteste ruta hjem på papiret med hjemmekamper mot Finnsnes og Kjelsås og i tillegg bortekamp mot Grorud.

Sistnevnte lag har ikke mye å spille for, og tidligere i uka var midtbanespiller Mohammed "Moa" Mahnin på prøvespill i Odd. Om det blir noe mer enn bare det ene oppholdet vites ikke, men eliteserieklubben ser seg om etter forsterkninger sentralt til neste sesong.





I bunn har Vålerenga2 matchball borte mot Finnsnes mandag. Vinner rekruttene i nord, er trioen Brumunddal, Finnsnes og Follo klare for 3. divisjon neste sesong.





Historien om HamKam er tunge tradisjoner for toppfotball, men også ei lang lekse med mye pengerot som har ødelagt forutsetningene for å bygge et topplag over tid ved Mjøsa. Lørdag kom den 12. strake hjemmeseieren da Bærum ble slått 2-0, og samtidig tapte Alta 1-3 borte mot Kjelsås. Da kunne trener Kevin Knappen juble, for tre runder før slutt kan ingen hente inn "Kamma" på toppen av tabellen. Ivar Sollie Rønning og innbytter Kevin Beugre scora måla.