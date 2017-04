Harde kår i avdeling 1

En duo skiller seg klart ut i jakta på opprykket, der det vil være krise i både Moss og Kvik Halden om de ikke lykkes. To lag som ladda for OBOS i fjor, men som i stedet endte opp i et sportslig mageplask ned en divisjon.

Moss saga ned Strømsgodset2 med 5-2 åpningsrunda, og møter like soft motstand denne runda mot et ungt Odd3. Eliteserieklubben fra Skien driver enormt bra, og er faktisk eneste klubb med 3 lag i de fire øverste divisjonene. De nest beste juniorene blir dog for lette på dette nivået, og er en krystallklar kandidat til nedrykk fra denne kruttsterke avdelingen.

Kvik Halden vant sterkt 2-1 i Lystlunden mot et Ørn-lag som blir å finne på plassene bak favorittduoen i år. Får denne gang besøk av Kråkerøy, og nye 3 poeng bokføres i Halden. 1.40 plukkes opp fra NordicBet som et greit objekt til kupongen lørdag. Kråkerøy et godt fotballag, men med helt andre forutsetninger enn Moss og Kvikk Halden, og skuffet med 0-1 hjemme for Holmen åpningsrunda.

Sarpsborg08 har en solid og bred stall og plukke spillere fra, og driver i tillegg svært bra på juniorsida. Kan uten tvil utfordre om opprykket her, men om klubben ønsker opprykket er vi langt fra sikre på. Om de vil - så lever Moss og Kvik Haldens opprykksvyer farlig. Skal ta seg av Opsal mandag i Oslo. Opsal vant 3-1 i Skien mot et svært ungt Odd3-lag, og det er en prestasjon som sier lite i seg selv.

Ullern satser mye på egne rekker i år, og fikk 1-4 stryk i Sarpsborg sist. Blir favoritter hjemme mot et Østsiden der det lett kan koke over i år. 1-2 tap for Vestfossen i åpningsrunden imponerer ikke, og trolig er det nedre halvdel som blir utgangen på både Ullern og Østsiden. Førstnevnte trolig best av de to, men 1,60 var ikke odds å gå bananas på.

Vestfossen åpnet med seier, og får denne gang Sprint-Jeløy på besøk. Gjestene trolig et lag på nedre halvdel til slutt i en avdeling der det rett og slett er vanskelig å peke ut fire krystallklare nedrykkskandidater. 2-4 tap hjemme for Teitur Thordarsson og Drøbak-Frogn som ventet sist.

Drøbak-Frogn trolig et av de best trente mannskapa i avdelingen, og kommer til å lage trøbbel for mange med sin aggressive spillestil. Ørn-Horten gjester i dag, og det lukter et sikkert hjemmestikk.

Rundens siste kamp er Holmen mot Strømsgodset2. Drammenserne har leid ut flere av sine mest talenfulle unggutter i år, og dermed får vi et svært ungt og ikke fullt så sterkt Strømsgodset2. I alle fall inn til ferien, for om klubben ser dette går i skogen, kommer sikkert kanonene på dekk for å berge plassen i divisjonen. Holmen vant på Kråkerøy, og jager poengene hardt her også.