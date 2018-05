Hattrick-Henningson ordna tabelltoppen





Kan noen stoppe svensken i avdeling 1?





Fredrikstad måtte ta til takke med et poeng i Bærum, mens Grorud tok en kruttsterk 4-2 seier i Larvik. Der sto Zirak Ahmed for tre av måla.





Ellers imponerte Odd2 stort med å vinne 2-0 hjemme mot Alta. Odd stilte veldig ungt, og Marius B. Larsen ble 2-målsscorer.





Øvrige resultat:





Hønefoss - Asker 0-2

Mjølner - Moss 2-1

Elverum-Nybergsund 1-1





Tabell: