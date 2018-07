Helgens odds-hjørne





Det finnes en rekke sannsynlige vinnere i kategorien 1.5-1.6.

Træff, Drøbak-Frogn, Grorud og Gjelleråsen er alle kandidater til spill. Anker skal Kvik Halden og Eidsvold være.





Våre fire utvalgte er dog som følger:





Alta-Mjølner H





Mjølner med fortjent 0-1-tap borte mot Grorud sist, og gjorde dermed våre odds-spill til vinnerbonger. Vi mener fortsatt Narvik-laget skal ned mot midtsjiktet av tabellen, og borte mot Alta er det alltid vanskelig. Fredrikstad vant her sist, men det er en helt annen kaliber enn dagens gjester.





Coolbet 1.60

Norsk Tipping 1.48





Asker- Fredrikstad B





Denne er nok ikke alle enige på, for Asker er sterke hjemme. Fikk en liten opptur med 1-0 mot Moss sist etter tre strake tap, og alt er ikke som det burde være i Asker inn mot ferien. Om en ser på ressurser og pengebruk er Fredrikstad i en egen klasse for seg tett fulgt av Raufoss, og nå ser det ut som Høgmo har fått fart på opprykkssugne Østfoldinger. Vi tror gjestene tar med seg alle tre poenga hjem.





Norsk Tipping 2.15

Coolbet 2.40





Staal-Ørn Horten





Vi går faktisk i mot tabell-leder Ørn Horten som fortjent tapte borte mot Madla sist. Ny tøff bortekamp i Stavanger-området her, som også er solide hjemme. I tillegg har Staal i-form-angriper Even Østensen. To hattrick siste to kamper, og Ørn Horten kan fort få sitt andre tap for sesongen på to uker inn i sommerferien. Etter Madla-tapet sist åpnet også tetstriden seg i denne avdelingen, slik at hjemmelaget har kontakt med bruntrøyene fra Vestfold.





Coolbet: 3.06

Norsk Tipping 2.65





Madla-Urædd





Madla vant fortjent mot serieleder Ørn Horten her sist, og formmessig har vertene kommet seg veldig de siste ukene. Dette er et oppgjør, der Madla kan åpne ei solid luke til nedrykk med seier. Kommer de med samme innstilling som sist runde, skal Urædd få slite. Porsgrunnslaget med 007 på reise, og 0-1-3 siste 4. Uheldige som ikke sto i mot Sola nest sist hjemme, der gjestene utligna på overtid. De nyopprykka har en solid jobb å gjøre etter ferien, og da reiser også toppscorer Oliver Occean.





Norsk Tipping 1.50

Coolbet: 1.50

Helgens odds-utvalg er fra de avdelingene i PostNord og Norsk Tipping-ligaen som fortsatt ikke har tatt ferie.