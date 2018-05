Helgens odds-snadder

Begge dobler innsatsen.





KFUM Oslo - Hødd H

KFUM et av to lag med full pott på to kamper. Var ikke like overlegne som 4-1 gir inntrykk av sist i Brattvåg, men leverte noen kruttperler av noen scoringer som sikra poengene. 3-0 hjemme mot Vidar i serieåpninga. Har flere strenger å spille på og en kraftspiss i toppscorer Moses D. Mawa. Vi tror dette mannskapet blir i toppen hele veien. Hødd imponerte ingen i oppkjøringa, og er et lag i sjiktet rett rundt Brattvåg. Sterke borte mot Blink i åpninga, men målløst hjemme mot Vard ingen god nok oppfølger. Motstand strammes til her. Lukter H

Coolbet med spennende 2.15 som er i markedstoppen.





Stjørdals Blink - Skeid B





Hjemmelaget sjokk-snudde 0-2 til 3-2 seier sist i Arendal, og kom da altså fra 0-3 hjemme for Hødd i serieåpninga. Kommer til å svinge, og går trolig gjennom 2018-sesongen uten å havne i tabelltrøbbel. Vi tviler på om Blink holder Skeid-nivå. Oslo-laget vant som ventet greit hjemme mot Nardo sist, og 3-0 er trolig noe som skildrer en styrkeforskjell på de beste laga målt opp mot Vestlandet og Midt-Norge ellers. 0-0 i byderbyet på Grefsen i serieåpningen. 2.30 hos Coolbet trenger ikke være feil.





Herd - Rilindja H





Herd med en kruttsterk hjemmestatistikk, som nok skal få testa seg reelt i år. For dette Herd-laget er nok svakere enn på flere sesonger, men samtidig er de altså ikke lette å velte hjemme. Nyopprykkede Oslo-gjester får det tøft her. Coolbets 1.50 står seg godt.





Sortland - Grei over 3.5 mål





Dette blir helgas utvalgte spill. Sortland gikk på grufulle 0-14 sist i Bodø, og hang rett og slett ikke sammen som lag. 2-3 hjemme mot Fløya i serieåpninga. Grei heller ikke fått poeng på de to første rundene, og tapte 1-3 borte for Stålkameratene sist. Heller ikke noe resultat som vitner om annet enn bunnstrid. Dette oppgjøret oser det mål av. Coolbets 1.75 får ikke hvile.





Et annet spill kan være Kråkerøy borte mot Selbak. Førstnevnte uten poeng mot tøff motstand i serieåpninga. Nyopprykkede Selbak får det tøft. 1.50 kan være gull på gjestene.





PostNord-ligaen avdeling 2 har som ventet i forkant sett jevn og uforutsigbar ut. Avdeling 1 vil trolig "sette" seg raskere, men vi mener trass det å ha to objekter i avdeling 2.