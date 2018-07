Helgens odds-vurderinger





I PostNord-avdeling 1 har vi hatt stort hell med å anbefale spill på Raufoss så langt i år, og tabell-lederen skal ha gode sjanser til å slå godtgående Bærum hjemme. Det mest spennende draget synes vi dog Grorud er. Vi venter egentlig i likhet med resten av fotball-norge på at Mjølner skal slå av på den sensasjonelt høye marsjfarta Narvik-mannskapet har lagt av gårde i. Grorud mistet sentrale spillere før sesongen, men har klart seg godt i en sterk avdeling. Dog litt variable, men oddsen på hjemmeseier frister her.





Dermed to anbefalinger som nevnt i denne avdelingen:





Raufoss. Coolbet betaler 1.60 og Norsk Tipping 1.50

Grorud. Norsk Tipping betaler 1.60 og Coolbet 1.82





I Norsk Tipping-ligaen står lav-oddserne i kø, men vi har et par jokere i ermet vi forsøker å spille ut.





Drøbak-Frogn presterte å sprekke på ledelse 3-0 sist borte mot Rilindja. Nå er det et durabelig lokaloppgjør når Follo kommer på besøk. Et Follo-mannskap som ser ut til å falle av i toppen etter tap 2 av 3 siste. Klassen svakere i 0-4-tapet hjemme mot Oppsal sist. Teiturs menn fyrer seg opp og tar denne for å henge med i teten inn mot ferien?





Ørn Horten er et annet lag vi har hatt stor suksess med å anbefale spill på, og denne runda går ferden til Madla. Bruntrøyene uten tap i avdeling 3, og en tøff bortekamp til tross. Vi går for en B-anbefaling i kampen som spilles samtidig med Sverige-England.





Dermed blir anbefalingene som følger:





Drøbak Frogn. Coolbet serverer 2.02 på denne og Norsk Tipping 1.80

Ørn Horten. Både Norsk Tipping og Coolbet har 1.90 på denne.

Det er fortsatt action i PostNord-ligaen avdeling 1 samt tre av Norsk Tipping liga-avdelingene. Sist runde var mer saftig odds-messig enn denne runda, og på forhånd ser en rekke lavoddsere ut som vinnere.