Helgens odds-vurderinger





Først ut allerede lørdag klokka 13 er Spjelkaviks bortekamp mot Ready. Ålesunderne med årsbeste sist i 4-0-smadringa av Follo. Laget til Frode Fagermo og Tor Hogne Aarøy har fått dårlig betalt denne sesongen, og 2-målsledelser har blitt søla bort ved flere anledninger. Vil mangle Eirik Hjelvik og Sigurd Tafjord til denne bortekampen, men reiser med god nok tropp til å ta alle poengene i Oslo mot et Ready-lag som så langt ikke har holdt nivået. 0-6 sist borte mot solide Molde2, og 3-1 seier hjemme nest sist mot et veldig ungt Hødd2-mannskap. Får det steintøft her.





Coolbet med 2.15 og Norsk Tipping 1.95.





De tre siste anbefalingen er hentet fra søndagens runde i PostNord-ligaen.





Først ut er Fløys hjemmemøte med formsvake Brattvåg. Oddsmessig ikke den store oppturen, men slik som marginer og alt annet er mot Brattvåg om dagen, kan ikke Fløy bli annet enn en anbefaling. Begge disse lagene vant hver sin avdeling i 3. divisjon i fjor, men det er Fløy som uten tvil har kommet best i gang i en kvalitetsmessig sterk avdeling.





Coolbet betaler Fløy-seier med 1.50. Norsk Tipping ligger på 1.35.





Vi tror heller ikke det andre laget fra Sunnmøre i PostNord-ligaen får med seg noe av verdi hjem fra sin bortekamp. Hødd møter tabell-leder Skeid til et toppoppgjør i avdeling 2 på Nordre Åsen. Der har Skeid vært kruttsterke i år, og Tom Nordlies gutter kjørte over Brattvåg borte sist helg. Har siden fått trene og hvile som vanlig. Hødd først hjemme fra Bodø torsdag, der det ble cup-exit på straffer mot Bodø/Glimt. Fikk spissen Markus Naglestad skadd, og han er ikke med på bussturen sørover lørdagen.





Skeid blir søndagens klareste anbefaling. Norsk Tipping betaler 1.67 for hjemmeseier, mens Coolbet ligger på 1.90 for tre poeng til Skeid.





Søndag kveld tar Raufoss løs på Hønefoss til en topp mot bunn-kamp i avdeling 1. Raufoss fikk sitt første hjemmetap på over et år sist mot Mjølner, og vi må helt tilbake til 13. mai for å finne sist seier. Måltørke er rett ord, men det tror vi finner sin ende på Aka arena søndag. Ekstremt jevnt i toppen av denne avdelingen, og Raufoss ligger bare et poeng bak ledende Asker før denne runda. Hønefoss nest-sjakk med fem poeng, og har en jobb å gjøre for å redde seg i land i denne tøffe avdelingen. Noe bedring de siste ukene, og 2-3 sist i Larvik. Dog steintøff motstand i mot her.





Norsk Tipping med 1.70 på borteseier på Aka Arena, mens Coolbet betaler 1.90 for Raufoss-seier.





Vi har funnet fire kamper fra 2. og 3. divisjon vi synes er interessante odds-messige.