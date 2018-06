Helgens odds-vurderinger

Sommerferien skyller inn over nivå 3 og 4 i norsk fotball, men alle avdelinger tar ikke pause samtidig. Derfor er det fortsatt aktivitet enda i PostNord-avdeling 1 og noen av Norsk Tipping-avdelingene.





Vi har plukket ut fem objekter, og presenterer dem i prioritert rekkefølge.





Ørn Horten-Halsen





Ørn Horten vet fortsatt ikke hva å tape er i Norsk Tipping ligaen avdeling 3, og lørdag blåses det i gang til toppoppgjør i Lystlunden. Kruttsterk 1-0 seier sist borte mot Sola. Tabelltoer Halsen reist seg brukbart etter tap for Pors og Tønsberg. Skal ikke ha samme klasse. Lørdagens anker

Coolbet betaler 1.48 og Norsk Tipping 1.40





Fram Larvik - Raufoss





Norsk Tipping betaler 1.60 mens Coolbet har 1.75





Rilindja-Drøbak Frogn









Coolbet har Drøbak-Frogn-seier til 1.80, mens Norsk Tipping blar opp 1.65

Østsiden-Kvik Halden

Kvik Halden omsider fått opp marsjfarta, men så spørs det om forspranget til Eidsvold Turn lar seg hente inn igjen? Den femte strake seieren i 2-0 hjemme mot Gjelleråsen sist. Østsiden involvert i en rekke tette kamper siste uker, der et-målstap for Eidsvold og Lørenskog er inkludert i serien. I tabelltrøbbel rett over streken, men får fort et nytt tap her. Spissparet Næsheim/Berglund leter etter fjorårsformen, men førstnevnte 2 mål på 3 siste kamper.

Kvik Halden blir et spill nummer fire til 1.85 hos Coolbet eller 1.70 hos Norsk Tipping.

Herd-Ullern

Hjemmelaget ikke fått det til i det hele tatt hjemme på det som var et fort før denne sesongen. Svak kamp sist mot Molde2 føyer seg inn i rekka. Ullern ute av det lenge, men fikk en 4-3-opptur borte mot KFUM2 sist. Herd trenger poengene minst like mye som Ullern. Helgas lille langskudd.

Herd-seier betaler 2.30 hos Coolbet, mens Norsk Tipping blar opp 2.15

Teiturs menn radet opp sin fjerde strake sist hjemme mot Lokomotiv Oslo. Skal ha gode sjanser til å henge med videre i toppen sammen med Molde2 og Oppsal, mot et begrenset nyopprykket hjemmelag ute av form.

Raufoss holdt lekestue hjemme mot et ultra-ungt Odd2 senest, og vant også nappetaket borte mot Hønefoss nest sist. Fikk sitt første hjemmetap på et år mot Mjølner tredjesist. Tett på opprykks-kvalikk i fjor, og tar mål av seg til å fullføre løpet mot OBOS i år. Klart bedre lag og form enn vertene, som tross satsing over flere sesonger ikke får det til. Slipper inn voldsomt med mål om dagen, og kommer rett fra fæle 0-5 i Bærum sist.