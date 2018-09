Herd best mot form-katastrofen Drøbak





Mer interessant er formsvikten til Drøbak-Frogn. Siste seier kom hjemme mot Follo 8.juli. Etter det har Teitur Thordarsons menn dratt på seg åtte strake tap. Fra en pall-plassering, står nå laget tre poeng over nedrykk i avdeling 1.





Herd vant 3-1 etter å ha avgjort kampen med to mål det siste kvarteret. Rett etter at Drøbak-Frogn ble redusert til 10 mann. De blå fra Ålesund kunne samtidig presentere en nykommer-trio i Martin Sætre, Jonas Bakkan og Torbjørn Vitsø. De to første debuterte fra innbytterbenken sist.





Kampen mellom Spjelkavik og Rilindja ble avbrutt på stillingen 1-0 til hjemmelaget på en grassbane full i overvann. Begge lag og dommer ønsket å spille oppgjøret ferdig på kunstgrassbanen ved siden av, men det motsatte NFF seg og viste til et reglement de mente ikke tillatte å bytte bane underveis i en kamp.





Nå strides det om hvem som skal betale Oslo-guttenes reiseutgifter ved å fortsette kampen i Ålesund, og ikke minst når den skal spilles ferdig. Reglene sier at begge lag må starte oppgjøret med samme spillere som var på banen, da kampen ble stoppet. Alle endringer vil bokføres som spillerbytter. Parodien er neppe ferdigskrevet enda.





Hødd2 er klare for nedrykk til 4. divisjon høsten etter at Ulstein-rekruttene feiret opprykk til 3. divisjon.





Resultat serierunde 21:

KBK2-Ullern 1-2

Molde2-Follo 1-0

Oppsal-KFUM2 2-0

Hødd2-Ready 1-2

Træff-Lokomotiv Oslo 2-1

Herd-Drøbak-Frogn 3-1

Spjelkavik-Rilindja avbrutt etter 23 minutter på stillinga 1-0.













Tabell:





Fem runder før slutt styrer Oppsal mot et trygt opprykk. Nå ble det en oppskriftssmessig 2-0-seier mot KFUM2. Det måtte dog to innbyttere til for å senke rekruttene det siste kvarteret.