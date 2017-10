Himmel eller helvete i avdeling 4





Brattvåg møter Os borte. Lysekloster har Brann2 borte. X-momentet er at Os foreløpig ikke har fått behandlet ferdig sin protest på AaFK2s bruk av Jørgen Hatlehol sist helg.





http://www.nettips.no/hjem/aafk2-tabbe-stenger-doera-for-stord





Om protesten har blitt levert korrekt formelt, skal utfallet bli tre poeng til Os. Men her vet vi enda ikke hva NFF har landa på. Med tre poeng fra NFF er Os sikra før siste serierunde. Om ikke kan laget til Hassan el Fakiri fortsatt rykke ned - på svakere målforskjell enn Stord, som da må slå Haugesund2.





I Brattvåg-leiren er alle skadefrie og klar av karantene. Trener Karl Oskar Fjørtoft er vanligvis en sindig kar i sine forhåndsuttalelser, men 43-åringen er lettere preget av spenningsmomentet på tabellen.





- Dette er himmel eller helvete, enkelt og greit, sier Fjørtoft, før han fortsetter med;





- Jeg er litt nervøs, men slik er det alltid når du er nære noe stort. Her har vi ledet tabellen i flere måneder, og vi skal bare gå for å vinne denne siste kampen også, avslutter Karl Oskar Fjørtoft.





Brattvåg vant hjemme-oppgjøret mot Os med 3-1 8. juli.





Det psykologiske spillet vil nok nå sine topper om Lysekloster tar ledelsen først borte mot Brann2, og Brattvåg må stange på Kuventræ.

Til tross for dette utgangspunktet er spillselskapet Coolbet skråsikre på Brattvåg-opprykk.





- Os er ingen enkel bortekamp, men Brattvåg ser ut til å ha bra kontroll på opprykksnervene og er et bedre lag. De skal normalt vinne denne greit. Os er ikke helt trygge i nedrykkskampen, men vi tror de får hjelp av Haugesund 2 og da står det fort to jublende lag på banen her lørdag, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra spilleselskapet Coolbet.com.

25 seriekamper har ikke klart å poeng-skille Brattvåg og Lysekloster, og lørdag er begge lag all in i potten der vinneren drar av gårde med opprykket til 2. divisjon. Brattvåg har suveren målforskjell, og vil rykke opp med minimum samme poengfangst som Lysekloster. Os-laget må med andre ord klare flere poeng enn Brattvåg i siste serierunde.

Coolbet har 1.23 i opprykksodds på Brattvåg og 4.75 på Lysekloster.

Før sesongen var start-odds på Brattvåg-opprykk nesten 5 hos de fleste spillselskap, men denne falt ned til 1.80 rett før seriestart. Noen tjener gode penger om Brattvåg rykker opp lørdag.

Runden ellers:

Spjelkavik-AaFK2

Sotra-Fyllingsdalen

Fjøra-Herd

Varegg-Førde

1 Brattvåg 25 53 2 Lysekloster 25 53 3 Herd 25 42 4 Sotra 25 41 5 Fyllingsdalen 25 38 6 Varegg 25 37 7 Førde 25 34 8 Spjelkavik 25 32 9 Brann 2 25 30 10 Os 25 30 11 Stord 25 27 12 Haugesund 2 25 27 13 Fjøra 25 23 14 Aalesund 2 25 17