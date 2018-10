Hødd koblet grepet om kvalik-plass i avdeling 2





Der får ikke Tom Nordlies menn noe gratis mot et hjemmelag som kjemper for sin eksistens på nivå 3. Slik sett var lørdagens 4-3-seier borte mot nabo Arendal av det solide slaget, og det blir en thriller av en avslutning på sesongen i Kristiansand. Fløy klatret over nedrykkstreken, men har bare to poeng til VIF2 og tre til Stjørdals Blink på nedrykk.





Fløy og Blink kom opp fra 3.divisjon sist haust, og minst et av lagene vender tilbake til nivå 4 til helga.





Et sterkt VIF2 tapte 1-3 hjemme mot KFUM, og skal til Jæren i siste serierunde. Trolig sender Deila det sterkeste mannskapet som er mulig til den kampen.

Stjørdals-Blink har ferdigspilte Brattvåg hjemme i siste kamp, men er avhengig av hjelp fra både Fløy og VIF2 sine motstandere om plassen skal berges. Lørdag ble det et fortjent 2-4-tap på Lassa stadion mot et kraftig revitalisert Vidar-mannskap.





Vidar har tatt en skikkelig Houdini-manøver i høst. Fra å ha lignet ferdig har Rogalands-mannskapet radet opp seire. Lørdag kom den fjerde strake, og plassen på nivå 3 er dermed sikret.





Det samme er den for Nardo, som vant fortjent 4-1 i Brattvåg mot et hel-sløvt hjemmelag.





I toppen vant Hødd 2-1 mot Kjelsås og fikk samtidig hjelp fra ferdigspilte Vard Haugesund. De holdt Egersund til 1-1, og dermed er Hødd to poeng klar av Rogalands-gjengen i kampen om opprykks-playoff.

Egersund skal ha KFUM borte, mens Hødd har Nardo i Trondheim i siste serierunde. Målforskjellen er fordel førstnevnte, så spenningen lever også den enden av tabellen.





Resultat serierunde 25:

Hødd-Kjelsås 2-1

Skeid-Bryne 2-0

Egersund-Vard 1-1

Brattvåg-Nardo 1-4

VIF2-KFUM 1-3

Vidar-Stjørdals Blink 4-2

Arendal-Fløy 3-4





Tabell:





1 Skeid Fotball 25 53 2 Hødd 25 46 3 Egersunds 25 44 4 KFUM 25 44 5 Bryne 25 38 6 Arendal 25 36 7 Brattvåg 25 35 8 Kjelsås 25 32 9 Vidar 25 30 10 Nardo 25 30 11 Fløy-Flekkerøy 25 28 12 Vålerenga 2 25 26 13 Stjørdals-Blink 25 25 14 Vard Haugesund 25 14









En dobbel David Tavakoli etter pause var nok til å senke Bryne på Nordre Åsen for allerede opprykksklare Skeid, som avslutter sesongen i 2. divisjon borte mot Fløy lørdag.