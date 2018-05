Hødd mener alvor





Lassa gress er ikke favorittbanen til gjestende lag, og Vidar slo hardt tilbake mot opprykksfavoritt Bryne. Det etter å ha tapt serieåpningen 1-2 mot VIF2 her. Profilen Makhtar Thioune åpna ballet der Vidar leda 2-0 før kvarteret var spilt, men Bryne makta å svare. Da det så ut til å ende 2-2, dukka Martin Haaland opp på overtid å sikra tre hjemmepoeng for Vidar. Nok et skudd for baugen til opprykksjagende Bryne.





Øvrige resultater:





Fløy-Stjørdals Blink 1-1

Kjelsås - Nardo 2-1

Arendal - KFUM 1-1

Skeid - Vard 5-0

Brattvåg-Egersund Utsatt. Egersund fikk flytrøbbel.





Tabell:





1 KFUM 4 10 2 Skeid Fotball 4 8 3 Hødd 4 7 4 Vålerenga 2 4 6 5 Brattvåg 3 6 6 Vidar 4 6 7 Arendal 4 5 8 Bryne 4 5 9 Kjelsås 4 5 10 Stjørdals-Blink 4 5 11 Nardo 4 4 12 Fløy-Flekkerøy 4 3 13 Egersunds 3 1 14 Vard Haugesund 4 1

Genistreken som ble gjort på Høddvoll kom etter at overgangsvinduet ble stengt. Da ble den kontraktsløse målsniken Makus Naglestad signert etter sitt USA-opphold. Spissen scoret vinnermålet på overtid mot VIF2, og samtidig var det Naglestad sitt andre mål på fire kamper i avdeling 2.