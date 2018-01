Hødd sjanseløse i første treningskamp





Hjemmelaget AaFK ville gjerne vise seg fram for sin nye trener Lars Bohinen, og gjennomføringa fra OBOS-laget var godkjent. Hødd fikk drilla det defensive så lenge kreftene holdt. Det sto 1-0 til pause etter scoring av Vebjørn Hoff. Etter pause øka Anders Waagan og Marlinho til sluttresultat 3-0 for sist sesongs Eliteseriemannskap. Fortjent, men samtidig slapp ikke Hødd til noe særlig mer enn de tre sjansene som ga mål heller.

Framover var det heller tynt for Hødd, som fortsatt har god tid på seg til å få spillet til å sitte fram mot sesongstart i midten av april.





I PostNord-ligaen avdeling 2 ønsker Hødd å være best etter 26 serierunder. 2. divisjon er dyrt for et lag fra Sunnmøre. De to klubbene Hødd og Brattvåg har hver seg anslagsvis rundt 900 000 kroner i reisekostnader i 2018-sesongen. Mye grunnet et dårlig flytilbud til klubbene utenom Oslo og Trondheim. Disse bortekampene gir ofte ekstra overnattinger på hotell i forkant eller etterkant av kampene.





Bildet viser Hødd-spiss Robin Hjelmeseth i en tidligere Hødd-kamp.





Neste fredag er det nettopp fylkeskollega Brattvåg som skal inn i løvens hule på Color Line stadion. Først skal det nyopprykkede laget møte Moldes beste juniorer på Aker stadion mandag. Der er prøvespillerne Fredrik Flo og Simen Brekkhus fra Sogndal med i kamptroppen. Duoen er aktuelle for utlån, og blir også med mot AaFK.





Spillselskapet Coolbet holder Arendal og Bryne som opprykksfavoritter fra avdeling 2. 2.95 i odds på begge lag. Hødd og Skeid er to outsidere til henholdsvis 8 og 9 ganger pengene.

Hødd har foreløpig ikke fått trent utendørs i vinter, og dermed var fredagens treningskamp samtidig første økt på stor bane.