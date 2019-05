Hønefoss falt i Harstad

Den store opprykksfavoritten Hønefoss har fått en noe smalere start enn forventet i avdeling 6.

Søndag ble sesongens andre bortetap bokført med 0-2 i Harstad. Hjemmelaget scoret først på frispark så på straffespark.

Det sistnevnte så billig ut, som begge de gule kortene Sivert Bukten fikk.





Uansett et nytt bortetap i nord for Hønefoss, som også tapte 1-4 for Tromsø2 tidligere i vår. Da fikk også laget en spiller utvist med to gule kort.





Ellers satt Tom Gulbrandsen på benken for Skjetten borte mot Bodø/Glimt2. Grunnet trang økonomi er 55-åringen spillende sportssjef på langturene til Nord-Norge. "Bukken" entret aldri banen i Bodø.





I front sitter i stedet Fløya etter 2-2 borte mot Gjelleråsen på Li stadion.









Serierunde 4:

Gjelleråsen-Fløya 2-2

Harstad-Hønefoss 2-0

Leknes-Finnsnes 2-0

Skjervøy-Junkeren 4-3

Bodø/Glimt2-Skjetten 5-2

Tromsø2-Melbo 1-1

Ull/Kisa2-Lillestrøm2 Avbrutt til pause grunnet snø på stillingen 0-0. Spilles ferdig tirsdag 7.mai









Tabellen: