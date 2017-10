Høstmørket truer Mo og Mosjøen





Tapet sementerte Mo fast på nedrykksplass to runder før slutt, og trolig er kun seier godt nok mot Junkeren (h) og Mosjøen (b).





Nettopp Mosjøen sliter som tabelljumbo, og har hatt mye motflyt med sin syltynne stall i år. Sist måtte trener Rikard Vestre se Junkeren skåre vinnermålet på overtid i 2-3 tapet, og i tillegg at kaptein Stenersen forsvant ut med skade. Foran oppgjøret hjemme mot Steinkjer lørdag er troppen enda tynnere og yngre, og det lukter nedrykk av Mosjøen. Tabellen sier også sitt om sjansene til å overleve.





Både Mo og Mosjøen ligger dermed svært utsatt til på tabellen.





I en annen kamp fredag vant Tillerbyen 3-1 mot et for dagen skuffende svakt Strindheim-mannskap. Tre svært verdifulle poeng i nedrykkskampen for Tillerbyen som leda 3-0 til 10 minutter før full tid.





Resten av runden går lørdag og søndag:

Kolstad - Sverresborg

Verdal - Træff

Orkla-Rosenborg2

Junkeren-Stjørdals Blink





Mo tapte 1-2 for et Molde2-lag med eliteseriespillerne Ruben Gabrielsen og Mathias Mostrøm på banen. I tillegg voktet Mathias E. Ranmark (Som ble henta fra 3. divisjon og Oppsal i sommer) og Ibrahima Wadji hele kampen for et ellers ungt rekruttlag. Etter 1-1 til pause ble Emil Breivik matchvinner etter pause.