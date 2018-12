Hva skjer med Nardo?

Nardo var i 2018 nummer 3-klubben i Trondheim bak Rosenborg og Ranheim, men breddeklubben har alltid vært driftet på beskjedne midler. Etter flere sterke sesonger på nivå 3, ble plassen berget på tampen av 2018-sesongen. Gratis er det som kjent uansett ikke å spille i 2. divisjon, og nå er det svarte truende skyer over Nissekollen basert på en svært anstrengt økonomisk situasjon.





Les mer: Kan sjokkere uten å overraske





På bakgrunn av det stilte styret et ultimatum til det ekstraordinære årsmøtet torsdag, om at de gikk av om ikke A-laget ble trekt fra 2.divisjon i 2019-sesongen. Da går i så fall laget inn i den lokale 4.divisjon.





Klubben har over 2 millioner i kortsiktig gjeld, der det meste allerede ligger til forfall. I tillegg viste halvårsregnskapet for første del av 2018 et underskudd på 832 000 kroner





Jobber med løsning





Under årsmøtet torsdag valgte styret å trekke sitt ultimatum, og i stedet slippe til en arbeidsgruppe som skal jobbe med tiltak for å få økonomien på rett kjøl. Denne gruppen har frem til 9.april med å finne løsninger som kan berolige styret og sikre en ny sesong på nivå 3.





Les mer: Slik spilles 2.divisjon avdeling 1





Om Nardo velger å trekke laget, er det Fløy som får tilbudet om å returnere til 2.divisjon.

Om Sørlendingene velger å takke ja, vil en plass bli ledig i 3.divisjon avdeling 3.

Denne vil da Sandefjord2 få tilbud om å overta. Da vil i så fall 21 av 84 lag i Regionsligaen være rekruttlag.





Les mer: Knallsterk avdeling 1 i PostNord